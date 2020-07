Rusza Warszawska Szkoła Letnia. Będą darmowe kursy dla młodzieży

Stołeczny ratusz planuje uruchomić darmowe kursy wakacyjne dla uczniowie obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i trzecich technikum, którzy przygotowują się do egzaminów w 2021 roku.

Kursy będą trwały po 5 dni (poniedziałek - piątek), w godz. 10.00-13.30 i obejmą 4 godziny dydaktyczne dziennie, z uwzględnieniem przerw. Jak informuje Urząd Miasta zajęcia poprowadzą nauczyciele, którzy są praktykami i na co dzień pracującą w warszawskich szkołach.

Warszawa stawia na edukację

"Doświadczenie związane z nauczaniem zdalnym pokazuje, że brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące i budowanie relacji uczeń-nauczyciel (...). Z tego powodu uruchamiamy zajęcia adresowane do uczniów zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową, które powinny być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020" – tłumaczy wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.

"Zobacz także: Powrót do szkoły. Wiceszef ZNP: każdy nauczyciel musi mieć wykonany test na koronawirusa"

"Uczestnik zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności wynosi 2 godziny. Minimalna liczba osób w grupie, która warunkuje uruchomienie zajęć to 5 uczniów. Każda osoba może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot. Liczba miejsc jest ograniczona m.in. bezpieczeństwem uczestników kursów oraz zindywidualizowanym podejściem do potrzeb uczniów" – podaje stołeczny ratusz.