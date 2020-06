Samopodpalenie przed Sejmem. Mężczyzna powiedział, dlaczego to zrobił

48-latek przebywa obecnie w szpitalu. Jego życiu nic nie zagraża. RMF MF ustaliło, że w rozmowie z policjantami powiedział: "problemy osobiste popchnęły mnie do tego czynu".

Zapewnił, że nikt nie nakłaniał go do samopodpalenia. Nie chciał też nic więcej wyjaśnić. Wcześniej dziennikarz stacji ustalił, że 48-latek z Małopolski przez długi czas wiódł przed sądem spór o ziemię. Niekorzystny wyrok miał być powodem podjęcia dramatycznej decyzji.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca ok. godziny 13.45 pod pomnikiem Armii Krajowej, niedaleko wejścia do Sejmu. Mężczyznę uratowali przechodnie i policjanci. Miał liczne poparzenia. Akcja ratunkowa trwała kilkanaście minut.