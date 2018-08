Schetyna tłumaczy, dlaczego Trzaskowski ma trudnego rywala. "Rozdaje jabłka"

- Ma bardzo ciężką kampanię, bo ma jako przeciwnika osobę, która nie ma żadnych ograniczeń, to znaczy rozdaje jabłka - powiedział w TVN24 Grzegorz Schetyna.

W czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem programu "Fakty po Faktach". Na pytanie, czy podoba się panu kampania Rafała Trzaskowskiego . Odpowiedział z uśmiechem, że nie lubi zaklinania rzeczywistości np:. porównywanie kampanii Trzaskowskiego do Komorowskiego. - Uważam, że Trzaskowski naprawdę walczy, ma charakter i go pokazuje - tłumaczy Schetyna . Dodaje, że ma przeciwnika jako osobę bez żadnych ograniczeń. - Rozdaje jabłka i wszystko wszystkim obiecuje - stwierdził przewodniczący.

- I to rozdawanie jabłek jakoś nie doprowadziło jego kariery politycznej do skutecznego końca - odpowiedział Schetyna. Dodał, że Warszawa wymaga debaty i poważnego prezydenta. - Osoby, która da gwarancje europejskiego rozwoju i podjęcia najważniejszy wyzwań. To nie jest kabaret tylko najważniejsze wybory w największym polskim mieście - przekonywał polityk.