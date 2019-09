Ścieki znów płyną do Wisły w Warszawie. To przez deszcz

Ścieki z Warszawy znów płyną do Wisły. Jeden z mieszkańców stolicy zauważył, że wbrew zapowiedziom służb i rządu, z kanału technicznego przy Moście Północnym wciąż przelewają się nieczystości. Okazuje się, że winny jest deszcz.

Ścieki z Warszawy po awarii kolektorów znajdujących się pod dnem Wisły, zamiast do wartej miliardy złotych oczyszczalni Czajka, trafiały do Wisły. Po interwencji władz, za pomocą pompy, rurociągu i mostu pontonowego wszystkie nieczystości trafiać do oczyszczalni.

- To, co jest górką, wpada do Wisły - wyjaśnił Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich. W Rozmowie z TVN Warszawa oszacował, że sytuacja unormuje się, gdy deszczówka spłynie, czyli do końca dnia.