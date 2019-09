Warszawa: oczyszczalnia ścieków Czajka. Tajemnicza zapowiedź Sebastiana Kalety z PiS

- Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy przekażę niepokojące informacje związane z katastrofą ekologiczną w stolicy - zapowiedział Sebastian Kaleta, radny Warszawy na konferencji prasowej zorganizowanej nad Wisłą wraz z europosłem Patrykiem Jakim.

W piątek o godz. 18.00 na wniosek radnych PiS zwołano nadzwyczajną sesję Rady Warszawy. Radni oczekują od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dokładnych informacji na temat awarii kolektorów przesyłających ścieki do "Czajki” oraz zagrożenia, z jakim to się wiąże.

"Zatruta Wisła to symbol PO"

- Minęły dwa tygodnie, a Rafał Trzaskowski nie powiedział, jakie były przyczyny awarii, ani jakie będą koszty jej usuwania. Nie ma na to czasu, ale ma czas na podróże po świecie i zajmowanie się ideologią LGBT - powiedział Patryk Jaki. - Zatruta Wisła to symbol rządów Platformy Obywatelskiej - dodał, wskazując na rzekę.

Wisła. Jak doszło do awarii?

W piątek okazało się, że znów 100 proc. nieczystości trafia do Wisły. Stało się to po odpięciu dotychczasowych pomp, które tłoczyły nieczystości do awaryjnego rurociągu, znajdującego się na moście pontonowym. Podłączanie nowych pomp ma się zakończyć do niedzieli.