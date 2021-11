Skandal w "Bednarskiej". Od erotycznych maili po romanse. Jest odpowiedź dyrekcji

– Bałam się, że ktoś pomyśli, że mam z nim jakieś relacje pozaszkolne i może czerpię z nich korzyści. Byłam z tym sama, nikt nie chciał zrozumieć, jakie to dla mnie trudne. Jeszcze na studniówce komentował, że ładnie wyglądam. Teraz, kiedy zaczęło się Me Too w szkole, dowiedziałam się, że była jeszcze jedna dziewczyna, która dostawała od niego SMS. Też poszła z tym do dyrekcji. Gdybyśmy to z rodzicami wiedzieli, może sprawy potoczyłyby się inaczej. Teraz widzę, że w szkole role nie były jasno ustawione. Są niepełnoletni uczniowie, którzy potrzebują opieki, i nauczyciele, od których powinno się wymagać odpowiedniego zachowania – mówi Lidia. B. pracował w szkole, dopóki o molestowanie nie oskarżyła go nauczycielka.