Śmiertelny wypadek w fabryce kosmetyków. Robotnik wpadł do zbiornika

54-letni pracownik firmy budowlanej wpadł do kadzi znajdującej się na terenie fabryki kosmetyków w Kaniach (gmina Brwinów w powiecie Pruszkowskim). Głęboki na siedem metrów zbiornik był pusty. Mężczyzna zmarł. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek około 7:30, jednak dopiero teraz poinformowano o śmierci 54-latka. Według lokalnego portalu WPR24.pl, mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, jednak mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować.