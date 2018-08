Śmiertelny wypadek w Wilanowie. Utrudnienia

Na ulicy Drewny doszło do zderzenia dwóch samochodów. - Jeden z kierowców mimo reanimacji zmarł - mówi rzecznik stołecznej policji. Samochody są kierowane na ulicę Przyczółkową.

Edyta Adamus ze stołecznej policji tłumaczy, że o 9:36 na ulicy Łukasza Drewny doszło do wypadku drogowego z udziałem audi i forda. - 69-letni mężczyzna był reanimowany. Wezwano do niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, niestety mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Drugi kierowca trafił do szpitala - mówi WawaLove rzecznik. Dodaje, że w tej chwili policjanci pracują na miejscu, aby ustalić okoliczności zdarzenia.