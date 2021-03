Sochaczew. Kolejne ognisko ptasiej grypy. Myszołów zakażony

Jak poinformował Główny Lekarz Weterynarii, od 11 do 17 marca badania próbek w laboratorium w Puławach wykazały 14 czynnych ognisk ptasiej grypy, czyli HPAI. Są one rozsiane po całej Polsce, co znaczy, że choroba rozprzestrzenia się szybko i nie ma tylko lokalnego charakteru.