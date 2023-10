Specjalny pokaz filmu "Święto ognia" z twórcami!

Między Niebem a Ziemią rodzą się marzenia ... Marzenia Rodziców ciężko chorych dzieci o zdrowiu, szczęściu, braku bólu, przespanej nocy. I marzenia dzieci - o powrocie do domu, do Mamy, do Taty, na plac zabaw, do kolegów i koleżanek. Fundacja Między Niebem a Ziemią pomaga powrócić do chwil sprzed choroby dziecka, pomaga przejść najgorsze chwile w cierpieniu i chorobie - dzieciom, ich rodzicom i opiekunom. Jesteśmy po to by pomóc odnaleźć kawałek nieba na ziemi. Udzielamy kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci i które przyjęte zostały w poczet podopiecznych Fundacji.