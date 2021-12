"Spider-Man: Bez drogi do domu" i "Matrix Zmartwychwstania" - co warto zobaczyć w grudniu w warszawskich Multikinach?

"Spider-Man: Bez drogi do domu" wejdzie do kin już 17 grudnia br. Cały świat już wie, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker. Po ujawnieniu tego faktu przez Mysterio superbohater zaczyna mieć ogromne problemy, z których nie potrafi się wyplątać. W tej sytuacji Peter Parker decyduje się zwrócić po pomoc do Doktora Strange'a, który rzucając zaklęcie może sprawić, że wszyscy zapomną o tym, kim jest chłopak z Nowego Jorku. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ Parker nie chce utracić znajomości i bliskich relacji z przyjaciółmi. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą również wcielających się w Green Goblina oraz Dr Octopusa Williama Dafoe oraz Alfreda Molinę, a także Jammiego Foxxa jako Electro.