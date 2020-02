Spór o drzewa przy Wybrzeżu Helskim w Warszawie. Rafał Trzaskowski wstrzymuje wycinkę

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe przy Wybrzeżu Helskim spowodowały ostry spór w Warszawie. Inwestycja ta zakłada bowiem wycinkę drzew nad Wisłą. Aktywiści i ekolodzy bronią Wybrzeża Helskiego i apelują do władz Warszawy o zmianę decyzji. - Wstrzymujemy wycinkę do piątku - poinformował Rafał Trzaskowski.

We wtorek przed południem prezydent Warszawy i dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni spotkali się z dziennikarzami i aktywistami na Wybrzeżu Helskim. Rafał Trzaskowski podkreślił, że ratusz intensywnie zajmuje się inwestycją przeciwpowodziową od kilku tygodni.

- Ponieważ były tu liczne protesty, ja zdecydowałem, żeby do piątku wstrzymać jakąkolwiek wycinkę. W piątek spotkamy się z organizacjami, które protestują, żeby porozmawiać o tym, jak ten projekt będzie wyglądał i czy jesteśmy w stanie jeszcze bardziej ograniczyć ingerencję w zieleń - zadeklarował Rafał Trzaskowski.

W najbliższy piątek, 7 lutego br. przedstawiciele ratusza mają spotkać się z miejskimi aktywistami i ekologami, aby zastanowić się co dalej z inwestycją przeciwpowodziową nad Wisłą.

Warszawa. Ratusz zapowiada inwestycje w zieleń na Pradze

- Minimalizujemy wycinkę drzew, dlatego też działania, które mają zwiększyć kompensację przyrodniczą dla Pragi, bo to jej głównie dotyczy inwestycja - podkreśliła Glusman. I dodała, że w tym roku miasto chce zasadzić dwa razy więcej drzew niż rok wcześniej, kiedy było ich 430.

- Dodatkowo przyspieszymy realizację praskich podwórek i skwerów. Mamy 11 projektów gotowych do realizacji. Są to m.in. Markowska i Inżynierska - uzupełniła dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Warszawa. Spór o wycinkę drzew przy Wybrzeżu Helskim

"Miałem dziś zaszczyt wystąpić na konferencji prasowej u boku prof. Wiktora Kotowskiego, biologa, wybitnego specjalisty od bagien i mokradeł. Profesor również apeluje do Rafała Trzaskowskiego o wstrzymanie wycinek nad Wisłą. Można jeszcze przeprojektować inwestycję!" - napisał jeden z liderów MJN Jan Mencwel .

Przypomnijmy, że chodzi o wycinkę ok. 500 drzew na terenie, który należy do obszaru "Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły". Miasto planowało je wyciąć w związku z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego, które miałoby powstać od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego.