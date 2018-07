Sprzeczne informacje ws. pytona znad Wisły. Głos zabrali ekolodzy, pojawił się nawet jasnowidz

Mija kolejna doba poszukiwań olbrzymiego węża, który od dłuższego czasu grasuje pod Warszawą. Pojawiają się kolejne informacje w tej sprawie. Głos zabrał m.in jasnowidz, który wskazał, gdzie gad może przebywać. Tymczasem Animal Rescue Poland postanowił zdementować nieprawdziwe doniesienia.

Trwają poszukiwania sześciometrowego pytona, który grasuje w okolicy Wisły . Akcja służb budzi spore kontrowersje przez co pojawiają się liczne plotki i niesprawdzone doniesienia. Animal Rescue Polska, która jako pierwsza poinformowała o zaginionym zwierzęciu postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

"Potwierdzamy iż na terenie od miejscowości Ciszyca do miejscowości Gassy odnaleźliśmy ślady przebywania pytona tygrysiego, o szacowanej długości od 4 do 6 metrów oraz obwodzie ok 50cm. Możemy potwierdzić czas powstania jednego z tropów na niedzielę 8.07 w godzinach między 18:00 a 20:00. Oprócz tego tropu, znaleźliśmy inne, stanowiące ścieżkę, którą pokonał wąż kierując się od miejscowości Dębina w stronę Gass" - czytamy w internetowym wpisie.