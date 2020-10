Strajk Kobiet. Będzie blokada stolicy. Już dzisiaj marsz "Na Warszawę"

Ogólnopolski Strajk Kobiet planuje w piątek kolejny marsz w Warszawie. Do stolicy może przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to być największa manifestacja do tej pory.

Strajk Kobiet w Warszawie (PAP)