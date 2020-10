Strajk Kobiet. "Dziady na Mickiewicza". Rozpoczął się kolejny protest w stolicy

Strajk Kobiet w Warszawie. "Dziady" wracają na Mickiewicza

"W dzień, w którym kiedyż nocą odprawiano w Polsce obrzęd Dziadów zapraszamy na DZIADY Mickiewicza na warszawski Żoliborz. Z inicjatywy mieszkańców ulicy Mickiewicza powstał performans oparty na tekście polskiego wieszcza. Duchy z drugiej części DZIADÓW wracają̨, żeby dostać́ to, czego zabrakło im za życia. I niektóre to dostają̨. Inne zamiast dostać to, czego chcą̨, dostają̨ to, czym same szczodrze obdarowywały innych i czego wcale nie chciałyby doświadczyć́ na własnej skórze. Karma is bitchy" – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku (pisownia oryginalna), którym zainteresowało się 7,5 tys. osób.