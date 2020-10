Strajk Kobiet. Uczestniczki Powstania Warszawskiego mówią o proteście

We wtorek zostało opublikowane w sieci przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, podczas którego prezes Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i protestów z nim związanych. Jarosław Kaczyński w czasie przemowy miał wpiętą w klapę marynarki kotwicę Polski Walczącej. To nie spodobało się uczestniczkom Powstania Warszawskiego, Wandzie Traczyk-Stawskiej i Hannie Stadnik, które opublikowały oświadczenie w tej sprawie.