Strajk Przedsiębiorców. Zobacz jak Paweł Tanajno rapuje w #hot16challenge2 i wzywa do udziału w strajku

Na sobotę 16 maja 2020 r. organizatorzy zaplanowali wielki strajk przedsiębiorców w Warszawie. Podczas poprzedniego zgromadzenia w stolicy, w ubiegły piątek 8 maja, atmosfera była bardzo gorąca i do akcji wkroczyła policja , która zatrzymała wówczas ponad 100 osób, w tym kandydata na prezydenta Polski w wyborach 2020, Pawła Tanajno.

Tym razem organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie znacznie większe, a z całego kraju zjadą się do Warszawy, wspierający inicjatywę, obywatele.

Strajk Przedsiębiorców. Warszawa. Paweł Tanajno rapuje i wzywa do uczestnictwa

Promując jutrzejszy protest, Paweł Tanajno opublikował na YouTube swoją wersję #hot16challenge2 z wezwaniem do stawienia się w Warszawie w sobotę 16 maja. "Zmieńmy system, odbierzmy im to co nasze" - rapuje kandydat na prezydenta Polski.