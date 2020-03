Straż pożarna ostrzega przed pożarami na Mazowszu

- Pożary w lasach rozwijają się niezwykle szybko. Jeżeli wejdziemy do lasu i zapalimy papierosa, niedopałek może w mgnieniu oka zająć ściółkę. Trawy są suche, dlatego zrezygnujmy z palenia ognisk, nawet w wyznaczonych do tego miejscach. 99% pożarów powstaje z winy człowieka. Dodajmy, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego i trwającej pełną parą akcji Zostań w domu, ludzie po prostu nie powinni przebywać w lasach. Służby bezpieczeństwa będą przypominać o tym do znudzenia. Na wiosnę występuje zwiększona liczba pożarów, a ogień jest niebezpieczny nie tylko dla człowieka, ale również jego mieszkańców, szczególnie dla młodych zwierząt, które nie są w stanie uciec przed płomieniami- mówił dla WawaLove mł. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy mazowieckiej straży pożarnej.