Strzelił kotu w głowę. "Kolejny raz serca rozpadły nam się na kawałki"

Fundacja Koty Spod Mostu opublikowała na Facebooku informację o postrzeleniu wolno żyjącej kotki Kalinki. Do zdarzenia doszło w okolicach mostu Grota. Wolontariusze proszą o wsparcie pieniężne na leczenie, które może wynieść około trzech tysięcy złotych.



Członkowie fundacji napisali w poście, że są zdruzgotani całą sytuacją. Opisują zdarzenie, które mogło właśnie tak wyglądać. - Strzelił z góry, musiał dobrze wymierzyć, z bliska. Kula trafiła w oko i zatrzymała się w krtani. Bawiło go to? Nie zawahał się, strzelił. Do bezbronnego, ufnego stworzenia. Kolejny raz serca rozpadły nam się na kawałki. Dlaczego ktoś to zrobił? Chciałoby się krzyczeć i dorwać tę bestie - czytamy w udostępnionym poście.