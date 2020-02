Suntago Wodny Świat otwarty już w lutym 2020 r. Ruszyła sprzedaż biletów do Park of Poland

Niecały miesiąc został do otwarcia Suntago Park of Poland. Ale nie trzeba czekać do lutego, żeby kupić bilet do największego parku wodnego w Europie. System rezerwacji już działa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

20 lutego 2020 r. otwarcie Suntago pod Mszczonowem (Materiały prasowe, Fot: Suntago Wodny swiat)

Otwarcie Suntago zaplanowano na 20 lutego 2020 r. Wszyscy goście, którzy nie mogą się doczekać, aby skorzystać z wodnych atrakcji w Mszczonowie, mogą już zarezerwować bilet na stronie internetowej www.parkofpoland.com.

Suntago Park of Poland otwarty już lutym. Jak kupić bilet wstępu?

Pracownicy Suntago zapewniają, że internetowy sposób zakupu biletu jest bardzo prosty i intuicyjny. Wystarczy bowiem wybrać długość pobytu, datę przyjazdu, liczbę osób i wyszukać odpowiedni bilet.

Po określeniu, jaki rodzaj biletu nas interesuje, strefy oraz liczby godzin, jakie chcemy tam spędzić, przechodzimy do płatności. Następnie, gotowy bilet zostanie wygenerowany i wysłany na wskazany adres e-mail.

Suntago Park of Poland otwarty już lutym. Sprawdź ceny biletów do parku wodnego

Ceny biletów do Suntago są uzależnione od wielu czynników. Ale kwoty początkowe to dla dzieci 39 zł i 59 zł dla dorosłych.

Suntago Wodny Świat ma być otwarty przez cały rok, czyli dokładnie 365 dni. Godziny otwarcia to: w tygodniu 10:00 – 22:00, a w weekendy i święta 9:00 – 22:00.

W każdy dzień tygodnia będzie można kupić bilet całodniowy. Cena takiej karty wstępu to od 79 zł dla dzieci, a dla dorosłych od 99 zł. Koszt biletu różni się w zależności od dnia tygodnia, wieku i wyboru stref.

Suntago Wodny Świat podzielono na kilka stref. Są to strefy: Jamango, Relax i Saunaria:

Jamango, czyli wodna dżungla, w której zaplanowano ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. W tej strefie dzieci, dorośli i rodzice będą mogli korzystać i konkurować na 30 różnych zjeżdżalniach oraz rozmaitych akwenach z falami czy na tzw. rwących rzekach. Specjalnie dla rodziców z dziećmi zaplanowano wodny plac zabaw;

Saunaria - znajdzie się w niej ponad 10 różnego rodzaju tematycznych saun, prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne oraz solaria;

Relaks - goście będą tam mogli zrelaksować się w otoczeniu 700 prawdziwych palm i popływać w zakrytym basenie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 tys. mkw., z otwieranym w słoneczne dni dachem.

Suntago Park of Poland otwarty już lutym. Liczne wodne atrakcje

Od momentu otwarcia parku 20 lutego 2020 r. goście będą mogli korzystać z wielu atrakcji. W kompleksie ma panować temperatura ok. 32 st. C. To dobre środowisko dla spragnionych lata, ale również dla 740 palm przywiezionych z egzotycznych zakątków świata.

Park of Poland i Suntago Wodny Świat będą miejscami zarówno dla gości, którzy przyjadą na kilka godzin, jak i dla wielbicieli tropikalnego klimatu, którzy chcą się cieszyć wakacyjną atmosferą jeszcze dłużej. Dla tej grupy przeznaczona będzie wygodna baza noclegowa Suntago Village.

Te miejsca noclegowe zostaną oddane w marcu 2020 r. To 92 domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci, przestrzenią do grillowania, centralnym budynkiem oraz recepcją z mini sklepem.

Wybrane atrakcje parku Suntago Wodny Świat:

• 32 zjeżdżalnie wodne

• Basen z falami

• Basen relax z tzw. dziką rzeką

• Basen „Rzeka przygód”

• Wodny plac zabaw

• Maszyna Surf-Air, która umożliwia surfowanie pod dachem

• Zewnętrzny wodny plac zabaw z podgrzewaną wodą

• 3 baseny solankowe Dead Sea

• 5 basenów witalnych, wypełnionych wodą z minerałami

• 10 saun o zróżnicowanej temperaturze i wilgotności powietrza

Właściciele obiektu podkreślają, że Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. To pierwszy etap projektu Park of Poland, znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Budowa obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r., a koszt inwestycji wyniósł 170 mln EUR.

Źródło: parkofpoland.pl

Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl