Świąteczna iluminacja Warszawa 2019. Sprawdź, kiedy rozbłysną dekoracje

Warszawa przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Na ulicach stolicy jest już coraz więcej dekoracji. Razem stworzą Świąteczną Iluminację 2019. Wiemy, kiedy światła rozbłysną po raz pierwszy.



Odliczanie do pierwszej soboty grudnia trwa na profilach społecznościowych Warszawy, m.in. na Twitterze. Podobno przygotowań dogląda sam... Mikołaj.

"Zimowa magia powróci do Warszawy! Miliony światełek na stołecznych ulicach po raz kolejny stworzą wymarzoną atmosferę do wieczornych spacerów. Start iluminacji już 7 grudnia! Bądźcie z nami, pierwsze lampki zaświecą po zmroku!" - czytamy.

Świąteczna iluminacja w Warszawie jest największą w Polsce. Co roku wydarzenie gromadzi tysiące mieszkańców stolicy i turystów, którzy chcą zobaczyć m.in. ogromną choinkę na placu Zamkowym, a następnie spacerować w tej świątecznej atmosferze Traktem Królewskim. Prawdopodobnie jak co roku świąteczną iluminację w Warszawie 2019 będzie można podziwiać do pierwszych dni lutego 2020 roku.