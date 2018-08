Święto Wojska Polskiego 2018 i Bitwa Warszawska 1920. Sprawdź, utrudnienia w stolicy

W środę obchodzimy święto Wojska Polskiego oraz 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W związku z tym w Warszawie przygotowano wiele uroczystości i widowisk. Zobacz utrudnienia i program obchodów.



Święto Wojska Polskiego 2018:

Defilada na Wisłostradzie

Zamknięte ulice od soboty od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 11.00 oraz od wtorku od godziny 23.00 do środy do godziny 17.00: