Syrenka z wydatnym biustem. Nowe dzieło grafficiarzy na Służewcu

Ponad kilometrowy mur przy Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie od lat jest miejscem twórczej działalności ulicznych artystów. Po gruntownym remoncie namalowano na nim nowe graffiti. Jeden obrazek szczególnie zaskakuje.



Mur należy do Toru wyścigów konnych Służewiec. Właściciele zapewniają, że nie ingerują w pracę artystów. - Mur jest przekazany artystom ulicznym. Grafficiarze sami decydują, co tam się ukaże. My go tylko remontujemy i dbamy o stan techniczny. Jeżeli artysta czuje, że jego praca będzie lepsza od poprzednika, to ją zamalowuje - wyjaśnia rzecznik Toru Służewiec Sylwester Puczen.