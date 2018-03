Szpital Praski potrzebuje pomocy. "Nasze zapasy ubrań się wyczerpały"

W sieci pojawiło się ogłoszenie, w którym czytamy, że szpital przy alei Solidarności 67 hospitalizuje co roku dużą ilość bezdomnych i biednych. W związku z tym - szczególnie potrzebne są buty i kurtki, a także bielizna i skarpety - informuje pracownik szpitala.

Autor ogłoszenia na Facebooku tłuamczy, że w większości przypadków do pogorszenia stanu zdrowia przyczynia się znacznie wychłodzenie. - Niestety niemalże codziennie trafiają pacjenci z odmrożeniami, owrzodzeniami, ranami. Po wyleczeniu taki pacjent w większości przypadków nie zgadza się na przewiezienie do schroniska dla bezdomnych i chce wyjść z powrotem na ulicę - czytamy we wpisie.