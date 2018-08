Sztab wyborczy Jakiego. Zobacz ekipę kandydata PiS na prezydenta Warszawy

W sztabie Patryka Jakiego jest m.in. marszałek Senatu, Stanisław Karczewski i Michał Grodzki. Szefem sztabu wyborczego został Oliwer Kubicki, menadżer, politolog.

Natomiast Oliwer Kubicki przekonywał, że są osobami w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami: w administracji, w biznesie i w organizacjach pozarządowych.- Podobnie do Warszawy, która powinna być otwarta, tak my jesteśmy otwarci, dlatego zapraszam do współpracy wszystkich tych, którym na sercu leży rozwój Warszawy, rozwój naszej stolicy. Chcemy pozyskiwać talenty, które później będą mogły pracować z nami w warszawskim ratuszu - zachęcał. Dodał, że "Warszawa jest terenem trudnym dla naszego środowiska politycznego, ale jesteśmy przekonani, że ciężka praca, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu, przyniesie efekty".

- Warszawa potrzebuje zmiany w podejściu do mieszkańców i środków finansowych. To co było do tej pory powinniśmy zdecydowanie odrzucić. Powinniśmy wyjść do mieszkańców, do warszawiaków po to, aby wraz z nimi współtworzyć Warszawę. Do tej pory ekipa w warszawskim ratuszu była dość szczelnie zamknięta, odseparowana od warszawiaków. De facto otwarta tylko na wąskie grupy interesu. To trzeba zmienić - obiecał Lisiecki.