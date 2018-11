Tak wyglądała Warszawa 100 lat temu. Porównaliśmy te same miejsca

Losy stolicy Polski przez ostatnie 100 lat były bardzo burzliwe. Rozbiory, I wojna światowa, Józef Piłsudski i Bitwa Warszawska, kampania wrześniowa i niemiecka okupacja, a potem odbudowa ze zniszczeń i szare lata w socjalistycznej rzeczywistości zmieniły Warszawę nie do poznania.

Oś Saska była ambitnym założeniem urbanistycznym XVIII-wiecznej Warszawy. Biegła od Krakowskiego Przedmieścia i przecinała Ogród Saski. Dzięki wyburzeniu w 1842 roku środkowej części Pałacu Saskiego i zastąpieniu tego miejsca kolumnadą, można było oglądać zamysł architektów aż do Żelaznej Bramy.

Obecnie na Placu Piłsudskiego znajduje się prawdziwy "wysyp" pomników. Jeszcze do niedawna można było złożyć tu kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zapalić znicz pod Krzyżem Papieskim lub oddać hołd marszałkowi, od którego wziął nazwę pobliski teren. Postawiony w 2018 roku Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz monument przedstawiający tragicznie zmarłego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego u części społeczeństwa wzbudzają mieszane uczucia.

W tym miejscu 2 listopada 1925 roku złożono szczątki 14-letniego żołnierza, który poległ w obronie Lwowa. Grobowiec ulokowano pośrodku ozdobnej kolumnady łączącej skrzydła Pałacu Saskiego. 28 grudnia 1944 roku budowlę wysadzono, a z całej konstrukcji zachowały się jedynie fragmenty kilku arkad. Odnowione po wojnie, pełnią swoją dawną rolę do dzisiaj.

Pałac Jabłonowskich (ok. 1918 rok)

Pałac Jabłonowskich (ok. 1918 rok)

Zbudowana na przełomie XIX i XX wieku reprezentacyjna siedziba Politechniki Warszawskiej jest przykładem architektury odwołującej się do stylistyki włoskiego renesansu i baroku. Wewnątrz masywnych murów projektanci przewidzieli system ogrzewania składający się z kanałów, którymi doprowadzano do budynku ciepłe powietrze z zewnętrznej kotłowni.

Pomimo zniszczeń i pożarów, gmach przetrwał wojenną zawieruchę. Odbudowano go dość szybko - prace renowacyjne zakończono w 1946 roku. W dobrym stanie zachowała się dwukondygnacyjna elewacja frontowa Aula Politechniki, która ma cztery kondygnacje, ma strukturę krużgankową i zamknięta jest szklanym dachem.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (ok. 1920 r.)

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (ok. 1920 r.)

Do wybuchu II wojny światowej pełnił rolę głównego dworca kolejowego stolicy. Powstał w 1845 roku jako stacja końcowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dworzec zaczął nosić nazwę Warszawa Główna.

Gdy rozpoczęto budowę linii średnicowej, trzeba było rozebrać część budynku od strony zachodniej. Nad biegnącymi pod ziemią torami miał powstać nowy dworzec. Plany te pokrzyżowała wojna. Budynek spłonął we wrześniu 1939 roku, a jego ruiny rozebrano przed 1944.

Most Poniatowskiego

To właśnie na tej przeprawie nad Wisłą podczas przewrotu majowego 12 maja 1926 roku doszło do spotkania prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Zbudowany w latach 1904-1914, był traktowany przez ówczesnych warszawiaków jako trzeci most i składał się łącznie z ośmiu stalowych przęseł wspartych na kamiennych filarach.