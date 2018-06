Tańsze bilety w komunikacji. Pasażerowie zapłacą nawet 30 proc. mniej

Sąsiadujące z Warszawą samorządy same wybiorą, jak duże będą dopłaty do miesięcznych i 90-dniowych biletów. Na razie chęć takiego rozwiązania zadeklarowało już kilkanaście podmiejskich gmin. Urzędnicy liczą na to, że z komunikacji będzie korzystać więcej osób, ograniczając przy tym ruch samochodowy i zanieczyszczenie powietrza.

Rada Warszawy ustaliła trzy progi dopłat. Będzie można zaoszczędzić nawet 130 złotych. (Agencja Gazeta, Fot: Adam Stępień)

Od września mieszkańcy większości podwarszawskich gmin zapłacą taniej za bilety komunikacji miejskiej. Pasażerowie autobusów i pociągów po wakacjach będą mogli liczyć na specjalne zniżki. To efekt decyzji Rady Warszawy, która dała zielone światło gminom dla dopłacania do biletów miesięcznych i 90-dniowych. Ustalono trzy progi tych dopłat: Warszawa+1,+2 oraz +3.

Najkorzystniejszym progiem będzie ten ostatni. Jak podaje "Gazeta Stołeczna", jeżdżący na co dzień w I i II strefie za 30 dni zapłacą 120 złotych (o 60 złotych mniej niż do tej pory). Natomiast za trzy miesiące podróżowania komunikacją pasażerowie będą musieli wysupłać z portfela 330 złotych (co i tak jest kwotą mniejszą od poprzedniej aż o 130 złotych).

O tym, jaki próg dopłat zostanie wybrany, zadecydują władze gmin. Pomysł takiego finansowego ulżenia pasażerom spotkał się z przychylnością samorządów Legionowa, Jabłonnej, Starych Babic, Leszna, Raszyna, Wiązownej, Piaseczna, Sulejówka, Józefowa, Góry Kalwarii, Wołomina, Nieporętu, Lesznowoli, Otwocka, Halinowa, Ożarowa Mazowieckiego, Wieliszewa, Radzymina i Kobyłki. Wśród nich na razie tylko rady Józefowa, Otwocka i Wiązowny przyjęły stosowne uchwały w tej sprawie.

- Pierwsze umowy będziemy podpisywali prawdopodobnie na początku lipca - poinformował Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

ZTM nie podaje jednak ostatecznego terminu dołączenia do programu. Chociaż nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 września, pozostałe gminy będą mogły wziąć udział w dofinansowaniu również po tej dacie.

