Tarcza antykryzysowa. Ratusz zarzuca rządowi manipulację danymi

Tarcza antykryzysowa. Nie ma zgody na ataki na urzędników

Do sytuacji związanej z rozpatrywaniem wniosków o wypłaty środków finansowych z rządowej tarczy antykryzysowej odniósł się Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Olszewski bronił urzędników ratusza przed krytyką ze strony rady ministrów, mówiąc, że wykonują tytaniczną pracę by sprawnie rozpatrywać, wciąż spływające, wnioski. "Nie ma i nie będzie naszej zgody aby dyskredytować pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy, którzy dzisiaj wykonują tytaniczną pracę, aby rozpatrzyć wnioski, które cały czas wpływają. Nie ma zgody, aby wykorzystywać ich wysiłek i atakować dla celów politycznych" - powiedział wiceprezydent.

Zastępca Rafała Trzaskowskiego mówił również o pogróżkach, które mogą być skutkiem wypowiadanych w mediach zarzutów pod adresem urzędników. "Do urzędu pracy coraz częściej spływają groźby i próby szantażu w związku z rozpatrywanymi sprawami. Nie ma na to naszej zgody" - podkreślił Olszewski.

Tarcza antykryzysowa od początku budziła wątpliwości ratusza

"Skandaliczne jest to, że jeśli my proponujemy zmianę, która nic nie kosztuje rządu, bo dotyczy wyłącznie tego, aby prezydent mógł delegować pracowników w sposób elastyczny do realizacji zadań i w 3 dni po uruchomieniu systemu mówimy, co należy zmienić w przepisach, a ministerstwo nas zbywa, po czym nagle panicznie dokonuje zmiany" - skomentował tę sytuację wiceprezydent.