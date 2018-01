Targówek. Windą nie pojadą niepełnosprawni i dzieci w wózkach

Mieszkańcy stolicy mają problem, żeby wejść do biblioteki na Bródnie. Winda, która się tam znajduje, nie jest przystosowana do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi. A żeby ją uruchomić, potrzebny jest specjalny klucz.

Sprawa trafiła wówczas do burmistrza Targówka. Niestety zbudowanie windy nie było możliwe ze względu na „ograniczone środki finansowe”. Rok później, zamiast prawdziwej windy, pojawił się dźwig. Jednak aby go uruchomić, potrzebny jest klucz, który znajduje się u… pracownika biblioteki. Bibliotekarz, słysząc sygnał domofonu, musi wyjść z biblioteki i obsłużyć dźwig. Sprawa wydaje się kuriozalna, bo opuszczając miejsce pracy, łamie prawo. Gdy osoba na wózku inwalidzkim wsiądzie do windy, musi odwrócić się o 90 stopni, żeby się z niej wydostać. „Na tak małej powierzchni jest to naprawdę kłopotliwe” – żalą się mieszkańcy.