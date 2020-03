Tragiczna śmierć psów policyjnych w Warszawie. Poruszające wpisy funkcjonariuszy

"Odeszli nasi Towarzysze Służby. MAGNET, JOGIN, EDAMIS, LASSO, JERK i LONG. Brakuje słów, by opisać rozmiar tej tragedii. Żegnajcie nasi niebiescy bracia" - piszą stołeczni policjanci po tragicznej śmierci wyszkolonych zwierzaków. W emocjonalnych wpisach reagują też na zarzuty ws. przetrzymywania psów.

Do tragedii doszło w piątek na Pradze Północ. Na terenie koszar policyjnych doszło do awarii ciepłowniczej. Wylewała się woda, której temperatura dochodziła do 70°. Zalany został teren laboratorium kryminalistycznego, w którym znajdowały się wyszkolone psy. W ukropie zginęło sześć zwierzaków.

"Tak wygląda ta 'piwnica'". Rzecznik KGP pokazał zdjęcie

"Tak wygląda ta 'piwnica'. Nie dość, że doszło do tragedii, do awarii rury miejskiej, za której serwis czy jakość nie odpowiadamy, to niemal zawsze musimy udowadniać, że nie jesteśmy garbaci - nawet w takiej sytuacji jak się zdarzyła. Zdarzenie losowe nie do przewidzenia przez nas" - napisał Ciarka i opublikował zdjęcie kojców, w których przebywały zwierzęta.