Trzaskowski: będziemy przez lata i dziesięciolecia czcili pamięć o Powstaniu Warszawskim

Prezydent Warszawy przypomniał hasło tegorocznych obchodów: "To od nas zależy, czy było warto". Jak podkreślił Trzaskowski, to hasło zachęca do zastanowienia się nad tym, "czy było warto, czy w nas coś jest z tych idei, czy jest to drogowskaz, który ciągle jest aktualny". - Odpowiedź na to pytanie musi być pozytywna – ocenił.