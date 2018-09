Trzaskowski i Schetyna w metrze ostrzegają warszawiaków. "Trzeba ratować Warszawę przed kandydatem PiS-u"

- Chcemy uzmysłowić warszawiakom, co się w ostatnich dniach wydarzyło i jakie to może mieć konsekwencje. Ponad 40 proc. wszystkich inwestycji w stolicy było czynionych dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej - tłumaczył Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej razem z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej we wtorek wybrali się w podróż metrem. Tłumaczą, że chcą uzmysłowić warszawiakom, co się w ostatnich dniach wydarzyło i jakie to może mieć konsekwencje dla Polski i dla Warszawy.