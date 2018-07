Trzaskowski o budżecie partycypacyjnym. "Zależy mi na zarządzaniu z poziomu ulicy, a nie z poziomu ratusza"

- Po pierwsze chcę, żeby były ujednolicone wszystkie strony miasta. Po drugie, żeby za pośrednictwem portalu ratusz udostępniał, jak najwięcej danych o mieście. Dzięki czemu można tworzyć aplikacje, które ułatwią warszawiakom życie - tłumaczył kandydat PO na prezydenta Warszawy.

- Budżet partycypacyjny, to krok w bardzo dobrym kierunku. Dlatego, że nam bardzo zależy, aby warszawiacy współrządzili miastem, więc chcemy podpisać z nimi swoisty kontrakt. Aby Warszawa była widziana z poziomu ulicy, żeby mieszkańcy mieli, jak największy wpływ na to, co się dzieje w Warszawie - zapowiadał poseł. Tłumaczył, że on jako minister administracji i cyfryzacji działał dokładnie w tym kierunku.