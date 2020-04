Trzaskowski: o połowę więcej zgłoszeń dotyczących przemocy domowej

Koronawirus. Warszawa. Apel o rozwieszenie plakatu

Pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet Katarzyna Wilkołaska-Żuromska wskazała, że dzisiaj rozpoczyna się akcja informacyjna skierowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Koronawirus. Warszawa. Działa strona internetowa z informacjami

Zaapelowała do burmistrzów, by informacje pojawiły się w urzędach dzielnic, w przychodniach. Zwróciła się też do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, by "plakat znalazł się na każdej klatce każdego bloku”.