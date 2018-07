Trzaskowski o przyszłości stolicy. "Więcej sportu dla Warszawy"

Kandydat PO na prezydenta Warszawy, tym razem przedstawił swoją koncepcję na temat przyszłości sportu w Warszawie. Polityk chce wybudować w ciągu dwóch lat co najmniej 18 skwerów sportów miejskich.

We wtorek odbyła się konferencja Rafała Trzaskowskiego pod hasłem "Więcej sportu dla Warszawy". Kandydat przedstawił swoje plany w Strefie sportu Plaża Poniatówka.

Polityk tłumaczył, że każdy warszawiak powinien mieć łatwiejszy dostęp do infrastruktury sportowej: blisko miejsca zamieszkania, w punktach gdzie łatwo dojechać komunikacją miejską, równomiernie rozłożonych na terenie całego miasta. - Począwszy od 2019 w ciągu dwóch lat powinno powstać w Warszawie co najmniej 18 skwerów sportów miejskich - zadeklarował Rafał Trzaskowski.

Jako pierwszy z projektów przedstawił „Skwery sportów miejskich”. Wyjaśnił, że to miejsca, w których wszyscy chętni, niezależnie od wieku będą mogli ćwiczyć i dbać o zdrowie poprzez aktywność fizyczną. - To coś więcej niż siłownia pod chmurką: infrastruktura skwerów będzie tak zaprojektowana, by umożliwiała aktywność fizyczną także np. dzieciom, ale też fanom deskorolki, wrotkarzom itp. Przykładem takiego skweru jest już istniejąca Aleja Sportów Miejskich na Bemowie - mówił kandydat.