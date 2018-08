Trzaskowski o smogu. "Będą dotacje na zazielenianie podwórka"

Podczas środowej konferencji Rafał Trzaskowski poruszył temat smogu. Obiecał warszawiakom m.in finansowanie podłączenia do sieci gazowej, 100 urządzeń pomiarowych i 200 nowych autobusów elektrycznych.

- Po pierwsze, będziemy walczyć ze wszystkimi kopciuchami. Do 2020 roku chcemy zlikwidować je i podłączyć do sieci gazowej. Nie tylko te, które są w mieszkaniach komunalnych, ale również chcemy opracować plan dla mieszkań spółdzielczych czy prywatnych - deklaruje kandydat. Zaznacza, że w tych projektach chcielibyśmy płacić 100% za podłączenie do sieci gazowej oraz finansowanie samego podłączenia i fazy projektowej. - To jest ta ważna zmiana, bo przez to, że te fazy nie były finansowane, warszawiacy nie decydowali się na zmianę pieców - mówi polityk.