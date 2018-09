Trzaskowski obiecuje rozbudowę ścieżek rowerowych do ponad 800 km. "Plany są ambitne"

- Kiedyś 1% warszawiaków korzystało z rowerów. Dzisiaj to jest już 7%, a my mamy ambitny cel, aby to było 12% - zapowiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej. Przedstawił także rozwiązanie na moście Poniatowskiego po tragicznym wypadku.

- Plany są ambitne. Z 550 km ścieżek rowerowych, chcielibyśmy rozbudować je do ponad 800 km. Chcemy stworzyć cały system - powiedział Trzaskowski w ramch akcji "stolica lepszej komunikacji".

Ocenił, że dzisiaj problemem jest to, że w Warszawie są fantastyczne ścieżki rowerowe, ale one często się gdzieś urywają albo są bardzo przeciążone. - Chodzi o to, żeby połączyć obecne ścieżki, z tymi, które są planowane oraz budować ścieżki na trasach wylotowych z miasta - stwierdził poseł.

- Chcemy zrobić remonty tam, gdzie jest to koniecznie, przyjrzeć się funkcjonującym ścieżkom. Zapewnić je po dwóch stronach ulicy, tam gdzie są przeciążone na przykład na al. KEN - obiecał Trzaskowski. Podkreślił, że tam gdzie będą budować ścieżki, nie będą likwidowali miejsc parkingowych. - Żeby wszyscy mogli korzystać z tego systemu - podsumował.

Dodał, że w związku z ostatnimi tragicznymi wypadkami, ważne jest budowanie osobnych ścieżek rowerowych z ścieżkami dla pieszych. - Most Poniatowskiego jest dość wąski, dlatego rozważamy poprowadzenie ścieżki rowerowej pod mostem - wyjaśnił poseł.

Trzaskowski 1 km szlaku wycenił na około jeden milion złotych. Zaznaczył, że zależy to od miejsca budowy.

