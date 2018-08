Trzaskowski: Policja powinna przede wszystkim służyć ochronie mieszkańców, nie ochronie rządzących

Rafał Trzaskowski podczas czwartkowej konferencji poruszył temat bezpieczeństwa w Warszawie. - Chcemy współpracować z policją, chcemy dopłacać do specjalnych patroli policyjnych - tłumaczy kandydat PO na prezydenta Warszawy.

- Audyt miejsc niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych, po to, żeby one były lepiej nadzorowane. Chcemy dalej współpracować z policją, chcemy dopłacać do specjalnych patroli policyjnych właśnie w tych miejscach, które zostaną ustalone w rozmowach i konsultacjach z mieszkańcami. Policja w Warszawie powinna przede wszystkim służyć ochronie mieszkańców, nie ochronie rządzących - powiedział Rafał Trzaskowski. Dodał, że Warszawa na pewno nie powinna dopłacać do działań policji, które choćby służą zamienianiu Sejmu w twierdze.