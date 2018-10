Trzaskowski przedstawia propozycje dla Wawra. "Likwidacja wszystkich kopciuchów"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej już od półtora miesiąca prowadzi akcję "18 dzielnic 1 Warszawa". Przyszła kolej na Wawer. - Nie może być też tak, żeby w Warszawie były nieutwardzone drogi - mówił Trzaskowski.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i utwardzenie wszystkich dróg

- Tutaj padały bardzo konkretne pytania o kwestie kanalizacji. Nie może być też tak, żeby w Warszawie były nieutwardzone drogi. Ja zapowiadam, że do końca kadencji, we wszystkich tych dzielnicach, właśnie takich jak Wawer, jak Białołęka czy Ursus, czy Wesoła, czy Rembertów, utwardzimy wszystkie drogi lokalne - zadeklarował Trzaskowski.

Częstsze kursowanie pociągów SKM

- To jest taki temat, który pojawia się bardzo często w rozmowach z mieszkańcami Wawra. Odpowiadamy tak, będziemy to negocjować. Miasto jest gotowe do zakupienia większego taboru. Chcemy rozbudowywać sieć SKM w ramach „Stolicy Lepszej Komunikacji”, gdzie chcemy mówić o lepszej sieci metra, nowych linii tramwajowych, autobusów, ale również SKM. O tym będziemy rozmawiali z PKP - obiecał kandydat.

Walka ze smogiem

Trzaskowski tłumaczy, że chce rozbudować program i zwiększyć dotacje oraz objąć początkowy plan przełączenia się na sieć gazowniczą. - To wszystko będziemy robić, ponieważ walka ze smogiem jest niesłychanie istotna. Szkoda, że jak złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy, która pozwoliłaby w sposób systematyczny walczyć ze smogiem, to niestety, PiS postanowił go wyrzucić do kosza - przypomniał.