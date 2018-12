Trzaskowski przedstawił plany na przyszły rok

Nowy prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski w poniedziałek przedstawił pierwsze obietnice wyborcze, które zrealizuje w przyszłym roku. - Po fazie infrastrukturalnej przyszedł czas na to, żeby skupić się na jakości życia - zaznaczył Trzaskowski.

Darmowe żłobki

- Pierwszą i najważniejszą decyzją i obietnicą, którą zaczniemy realizować w przyszłym roku, to darmowe żłobki dla wszystkich warszawiaków, niezależnie od tego ile zarabiają. Jeżeli dzieciaki w Warszawie nie znajdą miejsca w żłobku publicznym, będziemy dopłacać do żłobków prywatnych. Od września 2019 roku zapewnimy wszystkim dzieciom w Warszawie miejsce w darmowym żłobku - zadeklarował.

Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Windy dla seniorów. - Będziemy dopłacali do budowy wind, ponieważ to jest kwestia zgłaszana wielokrotnie - zaznaczył polityk.

Zdrowie

Rozbudowa programu in vitro i programu szczepień.

Program budowy mieszkań miejskich

Centralne ogrzewanie

- W przyszłym roku chcielibyśmy podłączyć 1200 mieszkań do sieci centralnego ogrzewania. To jest obietnica, która była niesłychanie konieczna w kontekście Pragi Północ - zaznaczył.

Sport

- Chciałbym, żeby z 27 tysięcy do 54 tysięcy wzrosła liczba dzieci zaangażowanych w sport, które są wspierane przez miasto. Zgłoszę specjalny wniosek o powiększenie budżetu, żeby znalazły się pieniądze na ten cel - powiedział polityk.

Komunikacja miejska

- Będziemy kończyć II linię metra, ale również rozpoczniemy rozmowy nt. jej ewentualnego przedłużenia do Ursusa. Rozpoczniemy planowanie III linii metra: ekspertyzy, prace geologiczne, planowanie. Musimy to wszystko zacząć robić już w przyszłym roku, żeby ta inwestycja mogła być realizowana w nowej perspektywie budżetowej - tłumaczył.

Więcej zieleni

- W 2019 r. stworzymy Mapę Koron Drzew, obsadzimy 41 warszawskich arterii drzewami. Do końca tego roku przekażę Lasom Miejskim 50 ha pod nowe zalesienia, posadzimy pół miliona nowych drzew. Zintensyfikuję prace nad zazielenianiem warszawskich ulic, wyznaczę sieć zielonych korytarzy. Priorytetem będzie zazielenianie głównych warszawskich arterii, bo to te drzewa są najbardziej istotne dla mieszkańców - przekonywał.

Walka ze smogiem

- Rozpiszę przetarg na zakup nowych czujników powietrza. W latach 2019-2021 zlikwidujemy wszystkie kopciuchy w domach komunalnych. Do Rady Warszawy złożę projekt nowelizacji uchwały, modyfikujący zasady dotacji wymiany starych pieców w domach prywatnych. Podniosę wysokość dotacji do 12 tys. A osoby najuboższe będą mogły liczyć nawet na 100 procent wsparcia w sfinansowaniu wymiany - zadeklarował.

Warszawa dla wszystkich, to Warszawa bezpieczna

- Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na moście Poniatowskiego wymaga szybkiej decyzji. Wprowadzimy podział chodników, jeden tylko dla pieszych, drugi tylko dla rowerzystów - wyjaśnił prezydent. Dodał, że miasto zakupi system do odcinkowego pomiaru prędkości i bezpłatnie użyczy go Inspekcji Transportu Drogowego z przeznaczeniem na zainstalowanie go na moście.