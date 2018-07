Trzaskowski w kampanii martwi się o tereny zielone. Natomiast Gronkiewicz-Waltz wycięła już 150 tys. drzew

Kandydat na prezydenta Warszawy tłumaczył podczas briefingu, że jeśli ustawa "lex deweloper" wejdzie w życie, to nowe przepisy doprowadzą m.in. do zniszczenia wielu terenów zielonych w stolicy. Natomiast Gronkiewicz-Waltz przez ostatnie 7 lat - wycięła 150 tys. drzew - podliczyli ekolodzy.



Dwa lata temu Joanna Mazgajska ze stowarzyszenia „Baobab”, jedna z najbardziej zasłużonych obrońców zieleni w stolicy, alarmowała w "Radiu dla Ciebie", że Warszawa swoją aktywność w kwestii ochrony środowiska sprowadza do "pijaru" i opowieści o tym, co zrobimy. - Obserwowaliśmy wspaniałe reklamy w mediach o tym, że będziemy sadzić 100 tys. drzew rocznie. Natomiast w ciągu dwóch lat funkcjonowania tego programu nie nasadzono ani jednego drzewa. Co więcej, miasto nie przeznaczyło żadnego budżetu na ten program - podkreślała Mazgajska.