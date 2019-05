Trzaskowski: Wisła nie dojdzie do stanu ostrzegawczego

- Chcę Państwa wszystkich uspokoić, Wisła nie dojdzie do stanu ostrzegawczego - zapowiadał we wtorek Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapewnił, że miasto jest przygotowane na nadejście fali wezbraniowej. W związku z trudną sytuacją miasto wydało zarządzenie o przygotowaniu przeciwpowodziowym.

- Obecnie poziom Wisły w stolicy wynosi 5,5 metra, gdzie stan ostrzegawczy to 6 metrów - mówił prezydent. Dodał, że zespół szacuje przejście fali wezbraniowej około godziny 3 w nocy. - Możliwe, że będzie ona miała 5,8, może 5,85 metra - prezkazał Trzaskowski.

Mimo to miasto tymczasowo zamknęło bulwary. - Dodatkowo zamknęliśmy śluzy na rzece oraz port Czerniakowski - poinformował prezydent Warszawy. W nocy oprócz wysokiej wody synoptycy prognozują silny wiatr oraz obfity opad deszczu. - Przebywanie na bulwarach będzie niebezpieczne - ostrzegał Trzaskowski.

W poniedziałek popołudniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS ostrzegawczy do mieszkańców Mazowsza: "Uwaga! Fala wezbraniowa na Wiśle w woj. mazowieckim - kulminacja we wtorek i środę. Nie zbliżaj się do rzek".