Trzymasz coś na klatce schodowej? Spółdzielnia może to zabrać

Wszystkie pozostawione na korytarzach przedmioty mogą zostać usunięte przez zarządcę budynku - tak uważa gliwicki sąd, który oddalił skargę jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Teraz każdy, kto na klatce trzyma rower, wózek lub szafkę, musi mieć się na baczności.

Jak donosi "Rzeczpospolita", strażacy po przeprowadzonej kontroli stwierdzili, że trzeba udrożnić drogę ewakuacyjną na wszystkich korytarzach - od parteru aż do 10. piętra. Ich zdaniem znajdujące się na klatkach schodowych przedmioty zwiększały ryzyko pożaru i utrudniały ewentualną akcję gaśniczo-ratowniczą. Brakowało także stosownych oznaczeń przeciwpożarowych w całym budynku. Nakaz nie spodobał się spółdzielni, która odwołała się do wojewódzkiego komendanta straży w Katowicach.

Strażacy mają rację

Głównym argumentem zarządcy bloku miał być brak uprawnień do dysponowania prywatnym mieniem lokatorów. Spółdzielnia nie była w stanie określić, do kogo należą zagracające korytarz rzeczy oraz nie mogła wyegzekwować ich usunięcia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

"Parę lat temu w Kamieniu Pomorskim spaliły się żywcem 23 osoby, zapewne miałyby szansę przeżyć, gdyby udało im się dobiec do wyjść ewakuacyjnych. Nie zdołali, bo korytarze były zastawione i ktoś kto nie dopilnował porządku poszedł do więzienia. Ja nie chcę" - powiedział w rozmowie z portalem haloursynow.pl Piotr Janowski, prezes warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Jary".

Skontaktowaliśmy się z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Młodszy brygadier mgr inż. Marek Oleszek nie jest zdziwiony skargą spółdzielni mieszkaniowej. - To, że spółdzielnia mieszkaniowa broni swoich interesów i w dziwaczny sposób interpretuje wymagania przepisów, angażuje do tego kancelarię prawną, to jest kolejne potwierdzenie tego, że kontrolowani sięgają po różne metody, by nie wykonywać dyspozycji wydanych w decyzjach administracyjnych - mówi.

Jak wyznaje nam strażak, czasem zdarzają się konfliktowe relacje pomiędzy spółdzielniami czy zarządcami, a poszczególnymi mieszkańcami po wykupie lokali, którym wydaje się, że korytarze są ich własnością. - W ekstremalnych sytuacjach spotykaliśmy się, gdy spółdzielnia, nie mogąc poradzić sobie z problemem, w jakiś sposób siłowo doprowadzała do usunięcia tych rzeczy. Są to trudne sytuacje, ale zazwyczaj przed ostatecznym rozwiązaniem daje się szansę - twierdzi Oleszek.

"Raz wygra ten, raz tamten"

Nieco inne podejście do sprawy gratów zalegających na korytarzach ma Marek Majchrzak, zastępca prezesa zarządu gdańskiej spółdzielni mieszkaniowej "Chełm". - Spółdzielnia wzywa do usunięcia przedmiotów tarasujących przejścia, przecież przepisy pożarowe są jednoznaczne. Przejście musi mieć minimum 1,20 m, a każdy przedmiot wystawiony na ciąg komunikacyjny budynku stanowi przekroczenie tych przepisów. Jeżeli wiemy, do kogo przedmiot należy, "pukamy" do drzwi i rozmawiamy. Jeżeli nie ustalimy właściciela, albo brak reakcji, to w ostateczności usuwamy sami. Wykonujemy dokumentację zdjęciową, a rzeczy użytkowo wartościowe przechowujemy w magazynie przez 30 dni. W tym czasie właściciel może odebrać należący do niego przedmiot - wyjaśnia.