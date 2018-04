Twarz Lecha Kaczyńskiego w brzozie. 4-metrowa rzeźba stanie przed Pałacem Prezydenckim

- W poniedziałek po godz. 15 Paweł Althamer złoży przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie portret Lecha Kaczyńskiego wykonany w pniu brzozy - napisano na facebookowym profilu Fundacji Galerii Foksal.

Wyjaśnia, że rzeźba ma skłaniać do dialogu. - Jest ona dobrze wykonana pod względem technicznym i jest neutralna. Waży 400 kilogramów. To pomysł na wykorzystywanie ośrodków plastycznych w prowadzeniu dialogu społecznego. Mamy nadzieję, że za pomocą tej pracy, będzie można złagodzić napięcie społeczne, które powstało wokół tematu Smoleńska - wyjaśnia Rutkowski.

Podobizna Lecha Kaczyńskiego ma stanąć przed Pałacem Prezydenckim w poniedziałek po południu. Dlaczego właśnie tam? - W tym miejscu znajdują się już inne obiekty upamiętnienia złożone przez obywateli, są to niewielkie krzyże i znicze. Chcemy, żeby każdy obywatel mógł dodać coś od siebie do tej wystawy. To poszerzenie tego, co tam się dzieje od dłuższego czasu - dodaje.