Udostępniono nagranie fałszywszego policjanta z 84-latką. Chciał wyłudzić 178 tysięcy

32-latek zadzwonił do emerytki i podszywając się pod policjanta CBŚP, próbował nakłonić ją do wybrania oszczędności z banku. Z pomocą pokrzywdzonej, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w jej mieszkaniu. Policja, aby przestrzec inne osoby, udostępniła rozmowę oszusta z pokrzywdzoną.



Dwa tygodnie temu mężczyzna zadzwonił do 84-latki i poinformował o akcji ujęcia przestępcy pracującego w banku, w którym kobieta ma założone konto. Tłumaczył, że grozi jej utrata wszystkich oszczędności. Pani Alicja uwierzyła i pojechała do banku wypłacić 47 tys. złotych. Fałszywy policjant przyszedł do jej mieszkania i odebrał pieniądze.

Parę dni później 32-latek ponownie zadzwonił do kobiety i poprosił tym razem o 178 tys. złotych. Nalegał na emerytkę, aby nie rozłączała się, bo może to popsuć całą akcję.

- Nie, nie, nie w tę stronę pojedzie pani autobusem. To będzie najlepszy sposób, bo ja będę mógł panią asekurować. Będę dokładnie widział, kto za panią idzie, ile osób panią kontroluje. Dlatego proszę o cierpliwość, obiecuję, że za chwileczkę będziemy to wszystko kończyć - instruował mężczyzna.

- Akcję może nadzorować prezes banku. To nie jest takie hop-siup. My oczywiście robiliśmy już większe transakcje, ale ze względu na bezpieczeństwo troszeczkę to będzie trwało (…) Jeśli w banku będą się cokolwiek pytać, zadawać pytania, to od razu niech się pani zapali czerwona lampka, że to jest ta osoba, która z nimi współpracuje - tłumaczył oszust.