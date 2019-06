Upał im nie przeszkadza. Fani Harry'ego Pottera stoją w kolejce pod sklepem z butami

Tłumy pod sklepem Sneaker Store przy Chmielnej w Warszawie. Stanie w długiej kolejce w tak upalny dzień może być męczące, ale czego się nie robi, by kupić wymarzone buty w dniu premiery?

Długie kolejki to przed tym sklepem akurat nie rzadkość. Kilka godzin (albo i całą noc, by być przed otwarciem) trzeba odczekać za każdym razem, gdy do sprzedaży trafia limitowana edycja kolejnego modelu sneakersów. W 2016 r. miłośnicy Kayne Westa ustawili się pod sklepem wieczorem przed otwarciem. Aby dotrwać do rana konieczne były koce termiczne i dużo gorącej herbaty - do premiera miała miejsce zimą.