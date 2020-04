W PKiN wykluły się dwa pisklaki sokołów wędrownych

Rodzice mieszkają na PKiN od 2006 r.

Pierwsze dni piskląt

W pierwszych kilku dniach życia to samiec odpowiedzialny jest za pożywienie. Dokarmia samicę oraz młode, dlatego tak rzadko można go zauważyć na kamerce. - Po tygodniu, gdy małym wzrośnie apetyt, samica dołącza się do polowań. Wówczas młode są coraz bardziej samodzielne, dzięki czemu mogą dłużej zostać bez opieki. W trzecim tygodniu życia nasze stowarzyszenie będzie obrączkować młode. W wieku pięciu lub sześciu tygodni młode zaczną naukę latania - tłumaczy Sielicki.

Młode będą uczyły się latać niedaleko iglicy PKiN. To wysokość około 120 metrów nad ziemią. Próby nie będą dla nich niebezpieczne, ponieważ sokoły naturalnie żyją na takiej wysokości. Do życia wybierają półki skalne, wysokie budynki bądź kominy. Młode wychodzą na zewnątrz i ćwiczą skrzydła pod czujnym okiem rodziców. W momencie, gdy czują się pewnie, wylatują. - Od czasu do czasu zdarza się, że lądowanie nie wyjdzie za dobrze i młode znajdują się ulicy. Na szczęście ludzie na ogół to zgłaszają, dzięki czemu ptaki są natychmiast transportowane na górę – zaznacza ekspert.