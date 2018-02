Wandale rzucili figurką Matki Boskiej w remizę. Nagrały ich kamery

Nieznani sprawcy zdewastowali kapliczkę w Otwocku. Następnie rzucili figurą Matki Boskiej w bramę garażową strażnicy. Całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu.

Strażacy postawili mężczyznom warunek: jeśli nie zgłoszą się do konkretnej godziny do remizy, sprawa zostanie przekazana policji. "Zgodnie z kodeksem karnym za czyn profanacji i niszczenia mienia grozi do 2 lat pozbawienia wolności" - ostrzegają strażacy.