Warszawa. 123 nowe tramwaje zaprojektowano specjalnie dla stolicy

Już na początku lata do Warszawy przyjedzie pierwszy nowy niskopodłogowy tramwaj. Tramwaje Warszawskie zamówiły 123 nowe tramwaje, zaprojektowane specjalnie dla stolicy. Nadwozia pierwszych dwóch są już skompletowane. Producent wspólnie z pracownikami Tramwajów Warszawskich prowadzi ostatnie odbiory wózków.

Jak przekazały Tramwaje Warszawskie w komunikacie, nadwozia pierwszych dwóch wagonów są już gotowe. Pomalowane są na żółto, czerwono i czarno, czyli na kolory stołecznego transportu publicznego. Producent wkleił już szyby. We wnętrzach trwają prace wykończeniowe. Zamontowane jest to, czego pasażerowie nigdy nie zobaczą – kilka kilometrów kabli i urządzenia energoelektroniczne. Pojawiły się też pierwsze czerwone, warszawskie fotele. Jak we wszystkich tramwajach, pasażerowie zobaczą na nich najbardziej charakterystyczne widoki stolicy - Starówkę, Zamek Królewski lub pomnik Syrenki.

Warszawa. Harmonogram dostaw

Zgodnie z harmonogramem produkcji w połowie drugiego kwartału tego roku dwa pierwsze tramwaje będą przygotowane do uruchomienia i przejdą badania fabryczne. Po ich zakończeniu, pod koniec drugiego kwartału trafią do Warszawy. Rozpoczną się wtedy procedury homologacyjne. Pierwszy tramwaj zostanie przekazany do odbioru Tramwajom Warszawskim pod koniec trzeciego kwartału. Kolejne tramwaje, poza pierwszymi egzemplarzami, które już będą w Warszawie, będą dostarczane od początku 2022 aż do końca kwietnia 2023 roku. Wówczas zostanie dostarczony ostatni wagon.

Tramwaje Warszawskie Warszawa. Tramwaje zostały zaprojektowane specjalnie dla stolicy Źródło: Tramwaje Warszawskie , Fot: Tramwaje Warszawskie

Warszawa. Pandemia trudna dla całej branży

Pandemia koronawirusa wpływa na produkcję tramwajów i pociągów dla odbiorców w całej Polsce. W przypadku co najmniej pięciu kontraktów, zmiany terminu dostawy tramwajów albo pociągów uległy przesunięciu o pół roku. Nieraz było to nawet więcej. Wykonawca pracujący dla Warszawy, czyli Hyundai Rotem złożył zawiadomienie o wystąpieniu siły wyższej i przedstawił dokumenty, które potwierdzają wpływ pandemii koronawirusa na terminowość kontraktu. Problemy związane z produkcją wywołane pandemią koronawirusa wykazywała większość dostawców części do tramwajów, w tym także producenci z Polski. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przesunięcie w dostawach wyniesie około pięciu miesięcy.

Warszawa. Jakie będą nowe tramwaje?

Nowe tramwaje są specjalną konstrukcją "szytą na miarę" dla Warszawy – z całkowicie płaską podłogą i skrętnymi wózkami. W odróżnieniu od obecnie używanych tramwajów, w nowych wagonach przedni i ostatni wózek będzie tzw. wózkiem obrotowym. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie zużycia szyn, a także zapewni cichszą jazdę na łukach. Aby jazda po warszawskich torowiskach była jeszcze cichsza, każde koło zostanie wyposażone w absorber hałasu. Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów szynowych, o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Będą to najdłuższe tramwaje w stolicy. Ich długość to prawie 33 metry, czyli aż 2,5 metra więcej niż najpopularniejsze w stolicy tramwaje niskopodłogowe. Dzięki temu w każdym długim tramwaju będzie mogło podróżować nawet 240 osób.

Nowe tramwaje będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny z dostępem on-line oraz w system informacji liniowej. Pojazdy będą przyjazne środowisku – spełnią wysokie wymagania dotyczące emitowanych dźwięków, a oszczędność energii zapewnią fabrycznie zamontowane zasobniki energii. O wyglądzie tramwaju zdecydowali warszawiacy w głosowaniu.

Warszawa. Polsko – koreańska współpraca

Aż 60 procent komponentów w nowych tramwajach dla stolicy będzie pochodziło z Polski i Unii Europejskiej. Cały osprzęt energoelektroniczny powstanie w Warszawie i dostarczy go firma Medcom, która współpracuje ze światowymi producentami taboru szynowego. Z innej polskiej firmy mającej siedzibę w Warszawie – ATM – będą pochodziły rejestratory parametrów jazdy. Z kolei fotele dla motorniczych, skomplikowane konstrukcje ze sterowaniem pneumatycznym, dostarczy śląska firma Damiro. Hyundai Rotem to jeden z największych producentów pojazdów szynowych na świecie. Dostarczył ich kilka tysięcy do 36 krajów na świecie.

Tramwaje Warszawskie Warszawa. Pierwszy tramwaj przyjedzie do stolicy na początku lata Źródło: Tramwaje Warszawskie , Fot: Tramwaje Warszawskie

Warszawa. Największa flota tramwajów niskopodłogowych w Polsce

Dzięki nowym tramwajom warszawianki i warszawiacy będą mogli częściej podróżować niskopodłogowymi, wygodnymi wagonami, przyjaznymi dla pasażerów z niepełnosprawnościami oraz opiekunów z dziećmi w wózkach. Docenią je też seniorzy.

Po stołecznych torach jeździ dziś niemal 530 tramwajów i składów tramwajowych. 311 wagonów, czyli aż 59 procent floty tramwajowej to wagony niskopodłogowe. Dołączą do nich kolejne 123 wagony zbudowane przez azjatyckiego producenta. Warszawa będzie miała najwięcej niskopodłogowych tramwajów w Polsce.

Droga S16 na Mazury nadal bez konkretów. Wiceminister ucieka od odpowiedzi