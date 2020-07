Warszawa. 76. rocznica likwidacji więzienia Pawiak

30 lipca 1944 roku Niemcy wysłali ostatnie transporty więźniów do dwóch obozów koncentracyjnych. 1400 mężczyzn przewieziono do KL Gross-Rosen natomiast 400 kobiet trafiło do KL Ravensbruck.

Warszawa. Muzeum Więzienia Pawiak (East News)